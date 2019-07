MM Stoica SCAPA de interdictia la transferuri si isi schimba postul la FCSB! Anuntul facut de managerul ros-albastrilor

MM Stoica a primit interzis la transferuri pana in septembrie 2019, in urma condamnarii din Dosarul Transferurilor.

MM Stoica abia asteapta sa vina toamna. Isi poate recupera postul de manager la FCSB. Pe 4 martie 2014, MM Stoica a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor, pentru inselaciune. Pe 15 februarie 2016 a fost eliberat conditionat, dupa 713 zile de pedeapsa. El a primit si interzis sa intermedieze transferuri de jucatori pana anul acesta.

"Nu ma ocup eu de transferuri. Pana in septembrie mai am de asteptat, apoi se va schimba statutul pe care il am in club", a declarat Stoica, la Aeroportul Henri Coanda.



MM Stoica a acuzat lipsa de jucatori!

Remiza de la Sepsi nu le-a picat bine ros-albastrilor, insa atat Bogdan Andone cat si MM Stoica acuza lipsa de solutii in urma plecarilor masive din aceasta vara.



"Faptul ca trebuie sa experimentam, ca nu am reusit pana acum sa aducem jucatori pe pozitiile pe care nu avem. E complicat sa castigi la Sfantu Gheorghe, chiar daca am avut ocazii mari, atunci cand, exceptand fundasii centrali, din ceilalti opt jucatori de camp trei sunt improvizati. Trebuie sa privim inainte si chiar daca nu putem sa zambim, sa inlocuim zambetul cu o grimasa, dar sa para zambet", a mai spus oficialul FCSB.

FCSB a plecat azi spre Armenia cu 6 ore intarziere. Alashkert - FCSB, turul 2 preliminar Europa League e joi, ora 20:00, la PROTV!