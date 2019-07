ALASHKERT - FCSB, JOI 20:00 LA PRO TV | Miza financiara a dublei pentru ros-albastrii! Cati bani castiga FCSB daca trece de armeni si cum arata bonusurile pentru grupe

Alashkert - FCSB se vede joi seara, de la 20:00, IN DIRECT la ProTV!

FCSB a plecat in aceasta dimineata catre Armenia, pentru meciul tur al dublei cu Alashkert! Joi seara, de la 20:00, ros-albastrii vor juca impotriva lui Alashkert la ProTV.

Daca va trece de Alashkert, FCSB va intalni invingatoarea dintre Mlada Boleslav si Ordabasy.

De cealalta parte, Craiova intalneste Honved Budapesta, iar Viitorul se va duela cu Gent.

Pentru cele trei formatii, meciurile din turul 2 preliminar au si o miza financiara destul de importanta.

Cati bani sunt pusi in joc in turul 2 preliminar UEL

Pana acum, FCSB si Craiova au castigat cate 500.000 euro pentru victoriile cu Milsami si Sabail, care le-au dus in turul 2. Viitorul va incasa si ea 260.000 euro pentru intrarea in competitie in turul 2 preliminar.

Daca vor obtine calificari in turul 3, formatiile romanesti vor adauga cate 280.000 euro la venituri!

Cum arata premiile UEFA pentru Europa League

turul 1 preliminar – 240.000 de euro

turul 2 preliminar – 260.000 de euro

turul 3 preliminar – 280.000 de euro

eliminare în play-off – 300.000 de euro

calificare în faza grupelor – 2.920.000 de euro

16-imile de finala – 500.000 de euro

optimile de finala – 1.100.000 de euro

sferturile de finală – 1.500.000 de euro

semifinale – 2.400.000 de euro

finalista – 4.500.000 de euro

castigatoarea – 8.500.000 de euro