CFR Cluj a luat unul dintre cei mai buni fundasi dreapta din Liga 1! Fotbalistul a avut de ales intre campioana si FCSB! Petrescu vrea sa-l faca mai bun decat el

CFR Cluj il asteapta pe Mihai Butean (22 de ani), fundas dreapta care a fost declarat liber de contract de Comisia pentru Solutionarea Litigiilor.

Mihai Butean (22 de ani) a fost declarat liber de contract de CNSL si poate semna cu orice echipa. Fundasul dreapta plecat de la Astra va ajunge sub comanda lui Dan Petrescu, in curtea campioanei CFR Cluj. El a avut de ales intre CFR si FCSB, iar optiunea lui a fost sa mearga in Gruia, noteaza cotidianul Gazeta Sporturilor.

Dan Petrescu l-a atras pe Butean cu promisiunea ca il va face mai bun decat a fost el, dar CFR a plusat si la bani. Butean va avea un salariu de 200.000 euro in Gruia!

Butean intra direct titular la CFR

Mihai Butean are sanse mari sa intre direct titular la CFR Cluj, daca va fi la 100% din potentialul fizic. Petrescu l-a transferat in aceasta vara pe Mateo Susic, insa bosniacul si-ar putea pierde postul. CFR vede in Butean si un fotbalist cu potential de revanzare.

Mihai Butean a adunat 3 selectii la nationala de tineret, dar nu a prins lotul pentru EURO U21. Radoi i-a preferat pe Manea si Boboc.

1.000.000 euro este cota lui Butean

300.000 euro era cota lui in urma cu un an