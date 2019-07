800.000 de euro pentru transferul care poate salva sezonul la FCSB! "Daca va veni o oferta, vom discuta!"

FCSB are nevoie disperata de un transfer pe care Bogdan Andone il cere cu insistenta.

FCSB are in acest moment doi fundasi stanga de meserie in lot, insa ambii sunt accidentati. Momcilovic si Stan nu intra in vederile lui Andone intr-o perioada extrem de incarcata pentru echipa.

In aceste conditii, Gigi Becali cauta un fundas stanga, iar patronul FCSB a pus ochii pe Ionut Pantiru de la Poli Iasi. Variantele Florin Stefan (Sepsi) si De Nooijer (Viitorul) au fost considerate prea scumpe, insa nici tanarul Pantiru nu este cu mult mai ieftin.

Moldovenii cer 800.000 de euro in schimbul jucatorului.

"E greu de stabilit un pret exact. Pantiru este un jucator important, pe care l-as vedea fara niciun fel de probleme la FCSB. Este un jucator cu potential mult mai mare si poate creste la Iasi. Nu am un pret de la care sa plec, dar daca va veni o oferta de la FCSB, vom discuta. Acum este important ca el sa inteleaga ceea ce ii cere antrenorul, sa se implice in joc asa cum a facut-o foarte bine pana acum, dar trebuie sa aiba si constanta", a declarat Adrian Ambrosie pentru Radio HIT Iasi.