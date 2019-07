Atacantul a fost la un pas de FCSB, dar Becali n-a vrut sa scoata banii! Surpriza URIASA: azi a semnat cu o alta echipa din Liga 1

Becali se intelesese cu jucatorul, dar a renuntat la transfer dupa ce clubul a crescut suma pentru care era de acord sa inchida afacerea.

"Ne-am inteles, dupa aia au cerut 500 000 de euro. Nu dau banii astia pe un jucator pe care nu-l stiu", spunea Becali in 2016 despre Goran Karanovic, aflat atunci la Angers, in Franta.

Imprumutat la Sochaux, elvetianul a trecut prin momente dificile. Si-a rupt de doua ori ligamentele si a jucat putin in urmatorul an si jumatate. In 2018 a plecat la Aarau, iar de azi e jucatorul lui Sepsi. In ultimul sezon, a marcat de 8 ori in 16 aparitii. Sefii echipei din Sf. Gheorghe sunt siguri ca au dat lovitura cu varful de 31 de ani.

Karanovic a fost adus in Romania de impresarul Farid Khalaf, care i-a mai transferat in Liga 1 pe Rivaldinho sau Nsiah.