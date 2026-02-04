A urmat apoi o aventură scurtă în China, urmată de un transfer la Korona Kielce. În 2024, Deaconu s-a întors în România și a semnat cu Farul, iar după doar câteva luni, cu Hermannstadt.

Ronaldo Deaconu, prezentat oficial la Corvinul Hunedoara

La începutul anului 2025, Deaconu a plecat în Ungaria, la Nyiregyhaza, însă a rămas doar până în vară, când a decis să semneze cu Unirea Slobozia.

În această stagiune, Ronaldo Deaconu a bifat 13 apariții în tricoul ialomițenilor, dar nu a reușit să contribuie cu gol sau cu pasă decisive.

Acum, Deaconu a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu Corvinul Hunedoara, ocupanta primului loc din Liga 2 și principala favorită la promovarea în Superliga.

”Bun venit, Ronaldo Deaconu!

Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani este noul jucător al echipei noastre! El a semnat o înțelegere valabilă pe un an și jumătate - cu posibilitatea prelungirii - şi s-a alăturat lotului în cantonamentul din Antalya! În acest sezon, fotbalistul originar din Bucureşti a evoluat în 13 jocuri oficiale pentru prim-divizionara Unirea Slobozia.

Ronaldo Deaconu are 178 de meciuri la nivelul primei ligi de fotbal din România, 20 de goluri marcate şi 34 de pase decisive, evoluând în cariera sa, în ţară, pentru Gaz Metan Mediaş, Concordia Chiajna, Sepsi Sfântu Gheorghe, ASA Târgu Mureş şi Farul Constanţa. Noul nostru jucător are, de asemenea, 48 de partide în Ekstraklasa (prima ligă a Poloniei), în tricoul celor de la Korona Kielce, pentru care a marcat de şase ori, jucând la acest nivel şi în campionatul croat (la HNK Gorica) şi în cel maghiar (la Nyíregyháza Spartacus), precum şi în liga secundă din China (la Shaanxi Chang’an Athletic).

Bine ai venit, Rony! Mult succes în alb-albastru!”, se arată în comunicatul Corvinului.