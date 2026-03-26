FCSB are ca obiectiv calificarea în preliminariile Conference League la finalul acestui sezon.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi se va întări în vara acestui an, după cum a anunțat și patronul Gigi Becali.

Mihai Stoica îl scoate pe fotbalist din calculele pentru un transfer la FCSB

Președintele consiliului de administrație al campioanei României a fost întrebat despre interesul lui FCSB pentru Kevin Ciubotariu.

Chiar dacă roș-albaștrii l-au dorit în iarnă pe fundașul stânga de la FC Hermannstadt, MM Stoica dezvăluit că nu mai reprezintă o țintă pentru FCSB.

„Kevin Ciubotaru era un jucător interesant când cei de la Hermannstadt jucau în cinci (n.r. fundași). Când au trecut în patru fundași, nu mi s-a mai părut interesant”, a declarat Mihai Stoica, conform Fanatik.ro.

Apărătorul de 22 de ani are 31 de partide jucate în tricoul formației sibiene în acest sezon și a reușit două pase decisive.

400.000 de euro este cota jucătorului selecționat de Mircea Lucescu în lotul naționalei României.

Kevin Ciubotaru, lăsat în afara lotului pentru meciul cu Turcia

Cu câteva ore înainte de joc, Mircea Lucescu a ales cei 23 de jucători pe care se va baza în barajul cu Turcia.

Se pare că cei patru jucători care nu vor prinde lotul la meciul din Istanbul sunt Cătălin Căbuz, portarul convocat de urgență după accidentarea suferită de Mihai Popa, fundașul central Adrian Rus, fundașul lateral Kevin Ciubotaru și extrema Claudiu Petrila.

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț Radu (7/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).