În cazul unui success, tricolorii lui Mircea Lucescu vor juca finala barajului cu Slovacia sau Kosovo.

Victor Pițurcă l-a făcut praf pe Ștefan Târnovanu

Echipa națională a avut parte de multe probleme înaintea jocului. Doi dintre portari s-au accidentat, Mihai Popa și Ionuț Radu, iar Mircea Lucescu i-a înlocuit cu Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu. Între timp, Radu și-a revenit după accidentarea suferită în meciul cu Deportivo Alaves, scor 3-4, când a părăsit terenul ajutat de către cei de la Celta Vigo, și insistă să stea în poartă contra Turciei.

După accidentarea lui Ionuț Radu din meciul cu Alaves, multe voci din fotbalul românesc au susținut că Mircea Lucescu ar trebui să îl convoace de urgență pe Ștefan Târnovanu, portarul trecut pe banca de rezerve la FCSB de către Gigi Becali. Chiar dacă Târnovanu a făcut un meci foarte bun contra lui Fenerbahce, Târnovanu a ajuns rezervă, pentru că, în încercarea de a prinde play-off-ul, a decis să mizeze pe Matei Popa, un portar U-21, astfel încât FCSB să aibă în teren doar jucători cu experiență.

Chiar dacă planul lui Gigi Becali a eșuat, iar Mirel Rădoi a ajuns pe banca tehnică a roș-albaștrilor, situația lui Ștefan Târnovanu nu s-a schimbat și, cel mai probabil, nu va mai apăra până în următorul sezon.

În ciuda acestui lucru, nume precum Bogdan Stelea sau Alessandro Caparco au susținut că Târnovanu ar fi trebuit chemat la națională, însă Victor Pițurcă nu este de aceeași părere. De fapt, fostul selecționer l-a criticat pe goalkeeper-ul de la FCSB și a transmis că Târnovanu nu este un portar sigur, iar naționala nu se poate baza pe el.

”Stelică a fost portar și știe. Eu eram selecționer, selecționam jucătorii, dar nu poți să îl chemi pe Târnovanu, care nu apără în campionatul României, nu ai cum! Și hai să o spunem pe aia dreapta, Târnovanu e un portar sigur? Nu e portar sigur nici Târnovanu. La jocul aerian știm că gafează. Cum să te încrezi într-un portar care are probleme de genul ăsta când joacă, dar când nu joacă?”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

