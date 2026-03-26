Echipa care va ieși învingătoare va disputa finala barajului cu Slovacia sau Kosovo.

Florin Răducioiu mizează pe Dennis Man

Florin Răducioiu a mărturisit că mizează pe Dennis Man că va marca împotriva Turciei și va trimite naționala României în finala barajului de calificare la Cupa Mondială din vară.

Totuși, fostul mare atacant al Generației de Aur spune că are mare încredere și în Valentin Mihăilă sau Daniel Bîrligea, despre care susține că poate schimba soarta jocului, dacă va fi ajutat de ceilalți tricolori.

”(n.r. Cine dă gol? Pe cine pui pariu că marchează?) Dennis Man, am mare încredere în el. Se pot întâmpla foarte multe, este un meci de mare încărcătură, va fi o mare presiune.

Dacă nu vom lua gol în prima repriză, sunt convins că, pe contraatac, cum este ADN-ul echipei României cum jucăm cu echipe superioare nouă, putem rezolva meciul.

În Dennis Man am mare încredere, cum am de altfel și în Mihăilă, în Hagi, în Bîrligea. E un număr 9, un jucător care știe să dea goluri și sper să fie pus în valoare de jucătorii noștri prin pase. Printr-o inteligență importantă și printr-o inspirație, pe care sunt convins că o va avea, Bîrligea poate rezolva meciul. Va fi un meci complicat, dar, dacă dorim să mergem la Mondiale, acestea sunt meciurile”, a spus Florin Răducioiu la plecarea din București.