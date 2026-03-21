Echipa roș-albastră a urcat pe locul 7 în clasament, acumulând 27 de puncte după primele două meciuri disputate în faza a doua a campionatului, devansându-i astfel pe arădeni. Cum ratarea play-off-ului și eliminarea din Cupa României au redus drastic opțiunile europene al campionilor, singurul obiectiv rămas pentru „roș-albaștri” este obținerea unui loc de baraj care să ofere echipei o șasă de calificare în preliminariile Conference League.

Rețeta pentru a spăla rușinea

Gigi Becali a vorbit despre impactul pe care îl are actuala situație sportivă asupra sa, dezvăluind discuțiile pe care le poartă constant cu președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica.

„Este rușinos ce s-a întâmplat (n.r. - că FCSB a ajuns în play-out). Nu putem să uităm rușinea asta, mie nu-mi vine să cred. În fiecare zi, când vorbesc cu MM, înainte de meciuri, îi zic: «Bă, Mihai, îți dai seama ce rușine? E rușine mare. Nu se poate!». Să trecem peste rușinea asta nu se poate”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.

Totodată, patronul echipei a acceptat ironiile venite din partea rivalilor, oferindu-l drept exemplu pe Sorin Cârțu, și a subliniat că adevărata miză este o calificare istorică în cupele europene.

„Nu are dreptate Cârțu să facă glume? Nu merit? Le merit! Eu am fost cel care a deschis scorul la caterincă tot timpul. Acum trebuie să le suport, foarte bine că le zic. Mai spun acum: cine râde la urmă râde mai bine. La fotbal, urma sunt cupele europene. Ei să iasă din Europa, noi să mergem și să jucăm finala Conference League la Istanbul”, a mai spus Becali.