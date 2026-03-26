România a pierdut jucători importanți înaintea meciului cu Turcia, fotbaliștii care ar fi putut juca din primul minut la Istanbul.

Partida Turcia - România, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc joi, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

MM Stoica a identificat marea absență din primul 11 al României

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre formula de start pe care ar putea să o alinieze Mircea Lucescu la ora meciului cu turcii.

MM Stoica îl consideră pe Marius Marin un punct fix în primul 11 al naționalei României și a încercat să îi găsească un înlocuitor pe măsură din lotul actual.

„Eu cred că Dragomir e punct fix, bătut în cuie, aşa cred. Şi Ianis Hagi cred că este.

Screciu joacă fundaş central în trei, acum să-l bagi mijlocaş... n-a mai jucat mijlocaş de pe vremea lui Edi Iordănescu. Cred că vor mai fi Radu, Burcă, Răzvan Marin şi Dragomir, cred.

Acum depinde. Ştiţi ce se întâmplă? Depinde de cum vine Stanciu, dacă Stanciu este bine. Discuţia poate fi între Stanciu şi Hagi, altcineva nu are cine să joace. Să joci cu Screciu? Cu Screciu, Răzvan Marin şi Dragomir eu nu cred. Dragomir, la Pafos, joacă pe poziţia pe care aici e pus Ianis Hagi, el acolo joacă, dar e posibil şi asta.

Marius Marin juca 100%, că e favoritul lui Mircea Lucescu. Singurul jucător care se apropie, ca profil, de Marius Marin ar putea fi Screciu, dar el joacă fundaş central la echipa de club. Va fi interesant, că dacă noi nu ştim, atunci turcii n-au nicio idee.

E important să nu-ţi părăseşti zona, să păstrezi o densitate bună, că dacă o facem chiar putem să le punem probleme. Trebuie să-i forţăm cumva să intre într-o criză”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Absențele importante ale României pentru duelul cu Turcia sunt Marius Marin, Louis Munteanu și Denis Drăguș.

România își dorește o calificare după 28 de ani de absență de la un turneu final de Campionatul Mondial, dar drumul către realizarea acestui vis trece prin țara semilunii.

Lotul României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANŢI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).