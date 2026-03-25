Fostul secund al roș-albaștrilor a apărut în tribune la meciul disputat de România U19 contra selecționatei Kazahstan U19.
Partida marchează debutul „tricolorilor” în Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European U19 2026, disputat pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.
În tribune, Mihai Pintilii a fost surprins urmărind meciul alături de Florin Cernat, actualul director sportiv al FCSB.
Pintilii a plecat din staff-ul clubului patronat de Gigi Becali pe 9 martie 2026, după aproximativ șase ani petrecută la echipă.
Din vară, Pintilii ar putea reveni pe bancă, fie la o echipă din ligile inferioare, fie alături de Elias Charalambous la un nou club.