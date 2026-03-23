Pe lângă obiectivul clar - accederea în Conference League din play-out - o altă dorință a lui Mirel Rădoi pare a fi aceea de a-l "resuscita" pe Octavian Popescu (23 de ani), marea speranță de la FCSB, care traversează un nou sezon dezamăgitor.

Mihai Stoica: "Octavian Popescu e extraordinar la antrenamente, dar la meciuri..."

Rădoi l-a introdus pe Octavian Popescu atât în partida cu Metaloglobus (27 de minute), cât și în cea cu UTA Arad (14 minute). Extrema nu a reușit însă să impresioneze, rămânând fără gol marcat în actuala stagiune.

Situația este una bizară și pentru Mihai Stoica. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că Octavian Popescu arată extraordinar la antrenamente, însă situația este complet diferită la antrenamente.

"Octavian Popescu arată extraordinar în antrenamente, doar că la meciuri încă nu și-a recăpătat încrederea în forțele proprii, cel puțin asta e impresia pe care o lasă.

Dacă vedea cineva antrenamentul de joi, avea senzația că a fost adus un fotbalist de la Bayern Munchen să se antreneze cu ai noștri. A fost fantastic.

Probabil nu are moral de meci. Probabil vrea să facă mai multe și se blochează. Încet, încet probabil Mirel va reuși și asta. Orice antrenor, când vede un fotbalist care se prezintă atât de bine în antrenamente, încearcă să-i dea șanse. Altfel, n-ar mai conta cum se prezintă jucătorii la antrenamente", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Mihai Pintilii: "Octavian Popescu trebuia lăsat în teren meci de meci chiar dacă greșea"

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, a spus indirect că vinovat pentru prăbușirea lui Popescu este Gigi Becali, cel care dicta primul 11 și schimbările. În opinia tehnicianului, fostul internațional U21 trebuia să fie păstrat în teren, indiferent că avea prestații mai slabe și greșea.

Întrebat la Prima Sport cine a fost cel mai tehnic fotbalist din mandatul său de antrenor la FCSB, Pintilii a răspuns fără ezitare: "Octavian Popescu!".

Când a fost chestionat despre motivul prăbușirii lui Popescu, Pintilii a răspuns: "Lipsa jocurilor. Trebuia lăsat în teren, chiar dacă făcea o greșeală sau două, pentru că are nevoie de încredere. Dacă era după mine, eu l-aș fi lăsat în teren 4-5 meciuri fără să-l schimb, indiferent că juca prost. Sută la sută și-ar fi revenit și ar fi dat și goluri. Asta cred despre el și o să-mi mențin părerea. Chiar dacă trece printr-o perioadă proastă, el trebuie ajutat. E singurul jucător de la noi care poate să ia unu la unu în benzi și să facă diferența. Cisotti și Miculescu nu au profilul lui. Ca să desfaci o echipă, Octavian Popescu poate să dribleze unul-doi jucători".