Siyabonga Ngezana nu a fost convocat în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din 2026.

Selecționerul Hugo Broos a decis să nu se bazeze pe fundașul central de la FCSB din cauza minutelor puține jucate în ultima perioadă la echipa de club.

Gigi Becali nu e deranjat de suma pierdută. MM Stoica: „La Gigi se pun 200.000?”

Mihai Stoica a fost întrebat despre suma pierdută de „roș-albaștrii” în urma neconvocării fundașului din Africa de Sud.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus că pentru Gigi nu este o mare pierdere suma pe care ar fi primit-o de la FIFA, dar problema mai mare este că fundașul central nu vrea să se opereze.

„Nu avea cum să fie. Dacă el nu a înţeles, eu ce să-i fac? (n.r. - Ironic) Am pierdut banii pe Ngezana, gata, suntem în faliment. 11.000 pe zi. Sunt 200 şi ceva de mii. Hai, mă, la Gigi se pun 200.000? I-am avut şi i-am pierdut? Aia e. El a ales aşa să nu se ducă la Mondial şi e treaba lui.

Nu se operează. Nu. Uită-te la el cum este. Pare bine? Nu pare bine. Ne-au spus unii <<de ce nu puneţi o clauză?>> Clauză să ce? Pot să-l pun în cămaşă de forţă şi să-l duc cu forţa să se opereze? Ce clauză aş putea pune în contractului unui jucător care nu vrea să se opereze? El se antrenează. Cum se antrenează? Cum poate, dar se antrenează.

Nu ştiu acum cum arată genunchiul lui. La momentul ăla era o ruptură de menisc în ‘toartă de coş’ şi în două luni putea juca. Nu a vrut şi a zis că poate aşa. Bine, am văzut ce a putut”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

FIFA oferă aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi pe care o petrece un jucător la Campionatul Mondial.

Astfel că, FCSB ar fi primit 330.000 de dolari (285.000), dacă Ngezana s-ar fi aflat în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din 2026.

În cazul în care Africa de Sud ar fi trecut de grupe, suma pe care ar fi primit-o FCSB ar fi putut să crească și mai mult.