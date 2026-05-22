Ce dezamăgire pentru Gigi Becali! Câți bani a pierdut FCSB după ce Ngezana a ratat prezența la Campionatul Mondial

Gigi Becali a pierdut o sumă importantă de bani, după ce Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la Campionatul Mondial.

Siyabonga Ngezana nu a fost convocat în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din 2026.

Selecționerul Hugo Broos a decis să nu se bazeze pe fundașul central de la FCSB din cauza minutelor puține jucate în ultima perioadă la echipa de club.

Gigi Becali a pierdut o sumă importantă, după ce Ngezana a ratat convocarea

FIFA oferă aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi pe care o petrece un jucător la Campionatul Mondial.

Astfel că, FCSB ar fi primit 330.000 de dolari (285.000), dacă Ngezana s-ar fi aflat în lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din 2026.

În cazul în care Africa de Sud ar fi trecut de grupe, suma pe care ar fi primit-o FCSB ar fi putut să crească și mai mult.

Lotul preliminar al Africii de Sud, fără Ngezana

Absența sa nu este chiar o surpriză. Zilele trecute, presa sud-africană nota că Ngezana nu se află pe lista lui Broos.

”Mamelodi Sundowns va domina defensiva. Continuitatea și coeziunea vor defini linia de fund Bafana Bafana, iar Mamelodi Sundowns este aici baza”, a anunțat publicația locală The South African, care a și numit ”pilonii” defensivei lui Hugo Broos: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba și Khulumani Ndamane.

Cei trei aduc naționalei ”atât disciplină tactică, dar și pedigree continental și vor fi acompaniați de căpitanul lui Orlando Pirates, Nkosinathi Sibisi”.

Conform The South African, fundașii care vor fi convocați pentru Mondial sunt: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (toți de la Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, SUA), Ime Okon (Hannover 96, Germania), Samukelo Kabini (Molde FK, Norvegia) și Thabang Matuludi (Polokwane City).

„Siyabonga Ngezana rămâne pe tușă din cauza unei accidentări, ceea ce ridică îndoieli serioase cu privire la pregătirea sa pentru Cupa Mondială. Absența sa ar fi o pierdere semnificativă, având în vedere importanța sa ca titular în centrul apărării”, a transmis și publicația Africa Soccer.

