Cu două zile înainte de meciul din Ghencea, FC Botoșani a emis un comunicat în care a evidențiat că i-a fost prelungită înțelegerea contractuală a lui Hervin Ongenda pe încă două sezoane.

Cotat la 450.000 de euro de site-urile de specialitate, Ongenda joacă pentru Botoșani din septembrie 2024

A semnat înainte de FCSB - Botoșani: ”La cât mai multe realizări!”

”Hervin Ongenda și-a prelungit contractul cu FC Botoșani. Mijlocașul central, care pe 24 iunie 2026 va împlini vârstă de 31 de ani, a semnat un nou acord cu gruparea „roș-alb-albastră”, valabil pentru încă doi ani.

În acest sezon, Hervin Ongenda a fost unul dintre jucătorii exponențiali ai FC Botoșani, trecându-și în cont 7 goluri și 7 assist-uri. În această ediție de campionat (sezon regular + play-out), Ongenda a bifat 35 de meciuri, fiind titular în 29 dintre acestea și integralist în 12, adunând în total 2.624 de minute.

Mult succes Hervin Ongenda și la cât mai multe realizări în continuare în tricoul roș-alb-albaștrilor!”, se arată în comunicatul emis de botoșăneni.

Ongenda a mai fost legitimat la Rapid, Limassol, Chievo Verona, Real Murcia, PEC Zwolle și PSG. La moldoveni a bifat 176 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 21 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.