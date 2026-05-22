FCSB sau FC Botoșani în barajul pentru Conference League? Ce a spus Zeljko Kopic

Partida FCSB - FC Botoșani va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Zeljko Kopic a transmis că Dinamo nu va folosi cea mai bună echipă în meciul cu ”U” Cluj, fiind cu gândul la barajul pentru Conference League.

Antrenorul lui „roș-albilor” a fost întrebat ce adversar ar prefera dintre FC Botoșani și FCSB, dar a ales să evite răspunsul.

„Vom alege ceea ce considerăm că este cel mai bine pentru acest meci, astfel încât să fim competitivi, dar în același timp face parte și din pregătirea pentru cel mai important joc pentru noi, cel din baraj, împotriva celor de la FC Botoșani sau FCSB.

Unii jucători au probleme medicale, alții sunt suspendați din cauza cartonașelor galbene și vom încerca să găsim cel mai bun prim '11' pentru meciul de mâine. Nu vorbim despre baraj. Nu am o favorită ca adversară în baraj.

Vom vedea după meciurile de duminică cum se termină totul și apoi vom pregăti jocul în cel mai bun mod posibil, indiferent cine va fi adversarul nostru.

Accentul este pe meciul de mâine. Trebuie să fim serioși și, din nou, nu contează cine începe partida sau cine intră de pe bancă, trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să jucăm un fotbal bun.

Nu este un meci decisiv pentru Universitatea Cluj și este la fel și pentru noi, dar este normal să existe ambiție și să jucăm competitiv.

Este normal ca oamenii să se gândească la FCSB, este un club mare, au fost campioni în sezonul trecut și, desigur, mulți oameni ar vrea să vadă un meci cu FCSB în baraj.

Dar trebuie să avem respect și pentru Botoșani. Au jucat bine, au avut perioade foarte bune în acest sezon și au tot respectul meu”, a declarat Zeljko Kopic.

MM Stoica le înțeapă pe Dinamo și Rapid: „Aia chiar că nu mă așteptam!”

Înaintea finalului de sezon, Mihai Stoica a vorbit despre rivalele din SuperLigă și nu s-a ferit să lanseze ironii către Dinamo și Rapid.

Oficialul FCSB a recunoscut că nu și-ar fi dorit sub nicio formă ca titlul să ajungă la una dintre cele două mari rivale din București.

„Mulți m-au întrebat de ce nu i-am felicitat. Eu nu am genul ăsta de abordare, să felicit oamenii, pentru că nu țin minte să ne fi felicitat cineva pe noi. Și atunci de ce să fac un gest fals?

Nu mi-a păsat cine câștigă campionatul. Dacă aș fi fost să aleg eu cine să nu ia campionatul, aș fi tras două din ele din urmă, Dinamo și Rapid. N-aș fi vrut să ia campionatul”, a spus MM Stoica la Fanatik.

„Pentru noi a fost un exercițiu pentru că să ai cifre mai bune cu Metaloglobus în play-out decât Rapid cu Dinamo în play-off… aia chiar că nu mă așteptam.

Parafrazând o melodie veche, FCSB e numai una!”, a concluzionat MM Stoica.