Ce răsturnare de situație! Ngezana, interviu în presa africană: ”Clubul nu a primit informațiile corecte!”

Zilele trecute, Lucian Filip, antrenorul interimar de la FCSB, a declarat în cadrul unei conferințe de presă faptul că Siyabonga Ngezana este foarte afectat de faptul că nu va fi prezent la Cupa Mondială alături de naționala Africii de Sud.

Comentariile făcute de Filip au fost luate ”de bune” de către sud-africani, mai ales în condițiile în care Ngezana s-a confruntat cu o serie de accidentări în ultimele luni, iar fundașul a evoluat destul de puțin.

Sud-africanii l-au contactat pentru o reacție pe fundașul celor de la FCSB, care a dezvăluit că a fost vorba doar despre o neînțelegere. Ngezana le-a declarat celor de la FarPost faptul că Lucian Filip a crezut că selecționerul Africii de Sud, Hugo Broos, anunțase deja lotul pentru turneul final, motiv pentru care a făcut acele declarații.

Mai mult, Ngezana a transmis că se simte foarte bine din punct de vedere fizic și așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă va juca la echipa națională la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

”Este o neînțelegere deoarece clubul nu a primit informațiile corecte. Ei au crezut că antrenorul Hugo Broos anunțase deja lotul pentru Cupa Mondială.

Chiar ieri (n.r. luni), conducerea clubului m-a întrebat când va anunța Broos lotul. Antrenorul meu a spus ceea ce a spus presei înainte ca lotul Bafana să fie făcut public, pur și simplu pentru că nu știa. El a crezut că, în momentul în care presa l-a întrebat despre șansele mele la națională, lotul fusese deja anunțat. Totul a fost doar o problemă de comunicare.

Dar din partea mea totul este în regulă. Ieri am jucat toate cele 90 de minute alături de echipă. Mă bucur că mă simt bine și complet apt pentru a ajuta echipa. Așadar, în legătură cu comentariile antrenorului meu, a fost doar o neînțelegere”, a spus Siyabonga Ngezana pentru FarPost.