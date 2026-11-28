Fostul oficial de la FCSB a făcut o analiză înainte de meciurile din etapa 17 de Superliga. Mihai Stoica a vorbit despre forma slabă a lui Dinamo din ultimele două etape de Superliga.

Unde o vede MM Stoica pe Dinamo în clasamentul Superligii

Fostul Președinte al Conciului de Administrație de la FCSB e de părere că Dinamo nu trece printr-o criză de rezultate, chair dacă echipa lui Nuno Campos are două înfrângeri consecutive în ultimele etape.

MM Stoica este de părere că Dinamo va încheia sezonul în Superliga în primele trei, dar nu îi vede pe „câini” cu șanse reale la titlu.

„Nu cred că e criză. Eu cred că Dinamo are foarte mari șanse să termine pe podium anul ăsta. OK, că unii vorbeau de titlu, la cum arată acum lucrurile, depinde ce se va întâmpla în mercato-ul ăsta de 'riparazione'.

Dacă sunt echipe care se vor întări considerabil și în primul rând FCSB este foarte important dacă se va întări. La cum arată acum toate echipele din Superliga, Craiova nu pare să aibă contracandidată. Doar că play-off-ul va fi un alt campionat, va începe un alt campionat și contează forma pe care o arăți acolo”, a mai spus MM Stoica, conform fanatik.ro.