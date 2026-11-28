Fostul oficial de la FCSB a făcut o analiză înainte de meciurile din etapa 17 de Superliga. Mihai Stoica a vorbit despre forma slabă a lui Dinamo din ultimele două etape de Superliga.
Unde o vede MM Stoica pe Dinamo în clasamentul Superligii
Fostul Președinte al Conciului de Administrație de la FCSB e de părere că Dinamo nu trece printr-o criză de rezultate, chair dacă echipa lui Nuno Campos are două înfrângeri consecutive în ultimele etape.
MM Stoica este de părere că Dinamo va încheia sezonul în Superliga în primele trei, dar nu îi vede pe „câini” cu șanse reale la titlu.
„Nu cred că e criză. Eu cred că Dinamo are foarte mari șanse să termine pe podium anul ăsta. OK, că unii vorbeau de titlu, la cum arată acum lucrurile, depinde ce se va întâmpla în mercato-ul ăsta de 'riparazione'.
Dacă sunt echipe care se vor întări considerabil și în primul rând FCSB este foarte important dacă se va întări. La cum arată acum toate echipele din Superliga, Craiova nu pare să aibă contracandidată. Doar că play-off-ul va fi un alt campionat, va începe un alt campionat și contează forma pe care o arăți acolo”, a mai spus MM Stoica, conform fanatik.ro.
Veste bună pentru Dinamo înnainte de ”dubla” cu Universitatea Craiova! Revine Matthias Verreth
Matthias Verreth (28 de ani) a fost absent în ultima partidă, disputată la Slobozia cu Petrolul, din cauza unor probleme medicale. Acum, mijlocașul belgian s-a refăcut și va fi la dispoziția antrenorului său pentru ”dubla” de la Craiova, scrie GSP.ro.
Dinamo trece prin cea mai dificilă perioadă din acest sezon și se poate distanța și mai mult de locurile fruntașe dacă nu va reuși să smulgă măcar un rezultat de egalitate în meciul cu Universitatea Craiova din campionat. Oltenii sunt pe primul loc cu 36 de puncte, la trei distanță de Dinamo. Rapid e pe locul doi, cu 34 de puncte.
În ciuda rezultatelor din ultima perioadă, Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, merge în continuare pe mâna ”câinilor” în lupta pentru titlu.
„E bine să termine campionatul regular pe primul sau pe al doilea loc, tot e bine. După aceea urmează play-off-ul.
Eu cred că vor rezolva problemele. Au un lot echilibrat, au dovedit în tur că deja sunt o echipă, au un joc bine structurat, joacă mult înainte, pun presiune pe echipa adversă – multe lucruri bune și diferite față de anul trecut.
Mă aștept ca Dinamo să câștige campionatul sau, în cel mai rău caz, să termine pe locul 2!”, a spus Ioan Andone, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.