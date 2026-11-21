Liber de contract după despărțirea de FCSB , fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al fostei campioane din Superliga se bucură acum de timpul liber.

Principala nemulțumire a lui Gigi Becali a reprezentat-o transferul lui Aymen Boutoutaou , pentru care clubul cheltuie 3 milioane de euro în cei trei ani de contract, sumă care include salarii, bonusuri şi comisioane pentru impresari.

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Curtat deja de Gigi Becali pentru o revenire rapidă la FCSB, MM a profitat de timpul liber și a plecat într-o vacanță la Londra, alături de fiica sa, Teodora, cu care are o relație foarte apropiată.

„Locul meu fericit. Sper să mă mut aici la un moment dat”, a fost mesajul postat de Teodora pe rețelele de socializare la videoclipul în care apare alături de tatăl său.

Mihai Stoica (61 de ani) a lucrat la clubul condus de Gigi Becali timp de 19 de ani, el ocupând de-a lungul timpului diverse funcţii precum preşedinte, director general, director executiv, director sportiv, manager şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.