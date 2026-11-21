Principala nemulțumire a lui Gigi Becali a reprezentat-o transferul lui Aymen Boutoutaou, pentru care clubul cheltuie 3 milioane de euro în cei trei ani de contract, sumă care include salarii, bonusuri şi comisioane pentru impresari.
Liber de contract după despărțirea de FCSB, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al fostei campioane din Superliga se bucură acum de timpul liber.
Curtat deja de Gigi Becali pentru o revenire rapidă la FCSB, MM a profitat de timpul liber și a plecat într-o vacanță la Londra, alături de fiica sa, Teodora, cu care are o relație foarte apropiată.
„Locul meu fericit. Sper să mă mut aici la un moment dat”, a fost mesajul postat de Teodora pe rețelele de socializare la videoclipul în care apare alături de tatăl său.
Mihai Stoica (61 de ani) a lucrat la clubul condus de Gigi Becali timp de 19 de ani, el ocupând de-a lungul timpului diverse funcţii precum preşedinte, director general, director executiv, director sportiv, manager şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.