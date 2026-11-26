Mihai Stoica s-a declarat impresionat de numirea lui Edi Iordănescu la Watford, mai ales că fostul selecționer al României nu are un palmares impresionant ca antrenor.

Mihai Stoica: ”Un singur lucru i l-am reproșat lui Edi Iordănescu!”

Fostul oficial al lui FCSB a avut cuvinte de laudă la adresa tehnicianului pentru faptul că a trecut prin toate etapele ca antrenor, dar mai ales pentru felul în care comunică în limba engleză.

Watford a publicat pe rețelele sociale prin videoclip cu Edi Iordănescu la antrenamentele echipei. Mihai Stoica a fost impresionat de engleza fostului selecționer și a dezvăluit singurul lucru pe care i l-a reproșat lui Iordănescu în perioada petrecută de tehnician la FCSB.

”Vorbim despre un fost selecționer al naționalei noastre cu rezultate. Și cam acolo se termină performanțele lui, mă rog, și titlul cu CFR. În rest, nu prea a avut unde să facă performanțe mari, pentru că a fost la echipe mici. Edi a luat-o pas cu pas. Prima dată a fost pe la Câmpina, cel mai jos nivel. Ăsta e un lucru mare, să poți să ai răbdare să lucrezi, pentru că toată lumea se grăbește. Pentru mine este o surpriză gigantică.

Mie mi se pare altceva foarte important, engleza lui. Foarte bună engleza. Foarte mulți tehnicieni care au venit, îndeosebi din Spania, nu au reușit nici acum, după ani de zile stați în Anglia să stăpânească limba.

Pentru că e complicat. L-am auzit acum pe Unai Emery vorbind. Doamne, chinuie limba! E foarte complicat să antrenezi în Anglia, în limba engleză, dar el n-are problema asta. (...)

Singurul lucru pe care i l-am reproșat este că vorbește prea mult. În rest are personalitate și știe să antreneze, ăsta e un lucru cert. Cu engleza pe care o vorbește Edi, pe care am auzit-o și la Cristi Chivu, senzațional, e fabuloasă, clar că face o impresie foarte bună. Edi vorbește bine și știe cum să așeze cuvintele și în română și în engleză. Contează foarte mult impresia pe care o faci”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.