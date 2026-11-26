Mike Cestor (34 de ani), triplu campion al României cu CFR Cluj, a ajuns în Liga 5 din Franța, după despărțirea de Metaloglobus.

Noua echipă a lui Cestor are un start bun de sezon și ocupă locul secund în clasament, cu 18 puncte după opt etape, la o singură lungime în spatele liderului APM Metz. Fundașul a bifat până acum cinci apariții, fără gol sau pasă decisivă, și a primit trei cartonașe galbene.

A fost dorit de Gigi Becali la FCSB

Cestor putea ajunge însă la FCSB în urmă cu mai mulți ani. Gigi Becali l-a dorit încă din perioada în care fundașul evolua la Astra Giurgiu, iar patronul roș-albaștrilor a regretat ulterior că nu l-a transferat. Mihai Stoica s-ar fi opus mutării, iar Becali a recunoscut că s-a lăsat influențat de managerul general.

„M-am luat după MM, dar nu mai zic nimic. Îi aveam și pe Burcă și pe Cestor acum”, declara Gigi Becali în august 2019.

Cestor a ajuns ulterior la CFR Cluj, unde a cucerit trei titluri consecutive de campion, între 2020 și 2022, precum și o Supercupă a României. A mai evoluat în România la Astra, FC Argeș, Gloria Buzău, Poli Iași și Metaloglobus.