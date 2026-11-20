Pițurcă a comentat recent despărțirea lui MM Stoica de clubul patronat de Gigi Becali și l-a numit „slujitor”, în timp ce a pus la îndoială rolul pe care acesta l-a avut la FCSB. Fostul oficial al roș-albaștrilor nu a rămas dator și a lansat un atac la adresa fostului selecționer.

„Cu cât se mai vinde naftalina pe piața neagră?”

„De la Pițurcă aș fi vrut o singură informație: cu cât se mai vinde naftalina pe piața neagră? Altceva nu mă interesează, nicio opinie de la un om care n-a fost în stare să facă absolut nimic ca antrenor și manager la echipe de club și care a făcut la națională pentru că a prins generația lui Hagi, Popescu, Petrescu și apoi Chivu-Mutu. I rest my case”, a declarat MM Stoica în direct la Prima Sport.

Victor Pițurcă îl criticase anterior pe fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB și susținuse că acesta nu a avut, de fapt, rolul unui conducător în clubul lui Gigi Becali.

„Nu mă interesează subiectul ăsta. Unde a jucat băiatul ăsta? Ce conducător a fost? Există la Gigi Becali conducător? La Gigi a fost slujitor. Știe toată lumea, a recunoscut și el. Deci, restul nu mă interesează”, afirmase Pițurcă, pentru Digi Sport.

MM Stoica, fotbalistul. Pe ce post a evoluat în scurta sa carieră

Înainte să devină unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc, „MM” a avut și o scurtă experiență ca jucător. A evoluat în ligile inferioare, la patru echipe, iar cariera sa pe teren s-a încheiat la doar 24 de ani.

Născut pe 12 aprilie 1965, la Sibiu, Mihai Stoica a jucat în anii '80 la Metalosport Galați, Oțelul Galați, Victoria Râmnicu Sărat și Șantierul Naval Tulcea. A activat în principal în Divizia C, fără să ajungă în primele eșaloane.

Potrivit informațiilor obținute cu ajutorul jurnalistului Dan Drăniceanu, redactor-șef al publicației Ora de Tulcea, „MM” juca în linia mediană, iar lipsa vitezei era compensată de inteligența sa în joc.

„În anii '80, MM Stoica a fost inginer stagiar la Șantierul Naval din Tulcea. Și pentru că a fost și un fotbalist la începuturi, talentat, a jucat și la echipa Șantierului Naval, pe postul de mijlocaș, din câte mi s-a relatat de către bătrânii fotbalului nord-dobrogean. Bineînțeles, toți își aduc aminte de el drept un jucător foarte bun, incisiv și cu calități deosebite”, a dezvăluit Dan Drăniceanu pentru Sport.ro.

Mihai Stoica a renunțat la fotbal în jurul anului 1989, la vârsta de 24 de ani, după absolvirea Facultății de Mecanică din Galați. A ales apoi să se concentreze pe cariera profesională, iar în februarie 1992 a făcut pasul spre conducerea clubului Oțelul Galați.