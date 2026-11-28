Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali , i-a cerut fostului său colaborator să ia legătura cu agenții mijlocașului algerian și să le transmită că jucătorul poate pleca în schimbul sumei de 500.000 de euro . Până în acest moment, pe adresa clubului nu a sosit nicio ofertă concretă pentru fotbalistul adus în vară chiar la recomandarea lui Stoica .

Gigi Becali îi cere lui Mihai Stoica să intervină

„Am vorbit cu MM ieri. I-am zis: «Bă, Mihai, vorbește cu ăia, impresarii. Bă, ați luat 350.000. Bă, am belele cu patronul. Găsiți-mi, vrem 500.000 pe el. Dacă ai luat 350.000 comision, nu poți să-i găsești tu un contract de 500.000, nu știu, în Arabia, pe undeva?»”, a spus Becali, potrivit Fanatik.

Nemulțumit de salariul pe care îl primește jucătorul de modul în care s-a făcut transferul și de salariul mare pe care jucătorul îl primește în momentul de față, Becali a transmis că nu va mai permite mutări fără acordul său. „Este mai enervant pentru mine numai când mă gândesc câți bani ia el. Aia mă deranjează. În viața mea nu credeam că pot să fac o asemenea greșeală idioată. Asta e, o învățare de minte. De acum încolo nu se mai mișcă nimic, nici vântul nu mai suflă fără să știu eu”, a adăugat patronul bucureștenilor.

Tensiunile din jurul mijlocașului s-au accentuat după remiza albă obținută de FCSB pe terenul lui FC Argeș, scor 0-0, în etapa a 16-a din SuperLiga. În acea partidă, Boutoutaou a jucat 54 de minute, fiind înlocuit cu Alexandru Stoian, iar Becali a anunțat ulterior că algerianul nu va mai prinde echipa de start.

Transferat de la FC Sochaux, după ce anterior mai evoluase în Franța pentru Valenciennes, Aymen Boutoutaou a adunat 17 apariții și 845 de minute în tricoul FCSB în actuala stagiune. Algerianul a marcat 4 goluri și a oferit o pasă decisivă.