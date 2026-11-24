Gigi Becali a decis să restructureze staff-ul administrativ, iar MM Stoica a părăsit clubul. Patronul roș-albaștrilor a lăsat însă deschisă posibilitatea unei reveniri a acestuia în perioada următoare.

Ciprian Marica: „MM Stoica a avut un buget limitat”

Invitat la VOYO SPORT LIVE, fostul atacant al naționalei a spus că Mihai Stoica a avut și realizări la FCSB, iar bugetul și opțiunile limitate de pe piața transferurilor trebuie luate în calcul atunci când este evaluată activitatea sa.

„Eu cred că a făcut și lucruri bune MM Stoica. E normal ca de-a lungul atâtor ani să mai și greșești. Pe de o parte, sigur, el a fost responsabil de aducerea de jucători, dar știi cum e, tu spui: «Băi, i-am spus lui MM Stoica să aducă ce jucători vrea». Dar a avut un buget limitat! Nu e ca și cum i-ai fi pus 25 de milioane de euro pe mână să facă ce vrea și n-a adus cei mai buni jucători.

Unu la mână, trebuie să vrea jucătorul să vină; doi la mână, să poți să îi plătești salariul; trei la mână, nu putem alege din primele cinci linii. Și atunci e clar că mai poți să dai și greș”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

La momentul redactării acestui articol, FCSB ocupă locul #9 în Superliga României. Trupa lui Gigi Becali are în cont 22 de puncte obținute din șase victorii, patru remize și șase înfrângeri.

Pentru băieții lui Laurențiu Reghecampf urmează un duel cu Csikszereda Miercurea Ciuc în cadrul etapei #17 din Superliga României. Cele două formații se vor duela sâmbătă, 28 noiembrie, nu mai devreme de ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.