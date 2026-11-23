MM Stoica a plecat de la FCSB, după ce Gigi Becali a decis că vrea să restructureze staff-ul administrativ.

Patronul roș-albaștrilor a spus că Mihai Stoica s-ar putea întoarce cât de curând la FCSB, astfel că ruptura ar putea să nu fie definitivă.

Răzvan Raț, șocat după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „Nu mi-am imaginat”

Fostul căpitan al echipei naționale a fost întrebat în emisiunea VOYO SPORT LIVE despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

Răzvan Raț a spus că nu se aștepta la o astfel de demitere, dar crede că Mihai Stoica va reveni cât de curând la fosta campioană a României.

„Pentru mine a fost neașteptată. Nu mi-am imaginat că o să se întâmple. Mai departe, nu știu.

Chiar am vorbit cu Florin Cernat și am jucat un meci demonstrativ în Moldova. Era și el acolo și, practic, n-a mai putut să joace, fiindcă a trebuit să plece înapoi în Moldova să își rezolve problemele, dar nu le-a mai rezolvat. Nu știu, de fapt, ce s-a întâmplat, de ce...

Cred că sunt discuții, nu știu ce a declarat domnul Becali, dar, sincer, nu îmi imaginam această despărțire, fiindcă, practic, au fost împreună o viață, cumva.

Prima dată au lucrat împreună cred că acum 25 de ani. Poate la un moment dat o să se și întoarcă. Dacă vor discuta, poate le reglează!”, a spus Răzvan Raț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.