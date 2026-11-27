Sepsi s-a impus în fața lui ”U” Cluj, scor 1-0, într-un meci din deplasare din runda a 17-a de Superliga.

MM Stoica a vorbit despre partida disputată pe terenului ardelenilor și a scos în evidență un jucător.

Mihai Stoica, dat pe spate de un jucător din Superliga: „E din alt film”

Fostul Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre forma salbă pe care o are ”U” Cluj în acest sezon, dar a evidențiat un jucător din tabăra ardelenilor.

MM Stoica a spus despre Jovo Lukic că este unul dintre jucătorii din Superliga cu o calitate cu mult peste valoarea campionatului.

„U Cluj anul ăsta, chiar dacă are puncte, mie mi se pare mult sub ce era anul trecut. Mă uit la meciurile lor şi cu excepţia lui Lukic, care pare din alt film, Lukic nu este jucător de campionatul acesta, e mai valoros. E foarte bun jucător! Un atacant poate fi pus în valoare dacă joacă echipa, altfel e complicat.

Şi Chipciu, care parcă joacă din ce în ce mai bine. Faptul că sunt mai mereu protagonişti, că joacă atât de bine și ies în evidență e pe fondul unui joc slab al echipei, care are puncte, dar joacă slab. Anul trecut vedeam cu totul și cu totul altceva, acum joacă slab”, a spus Stoica, conform primasport.ro.