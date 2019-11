Mitrita, mentorul lui Mihaila: "E prietenul meu si m-a ajutat!" Ce s-a intamplat imediat dupa golul sau: "Mi-a spus ca ma omora daca nu marcam!"

Craiova a castigat fara emotii derby-ul cu Dinamo, scor 4-1. Tanarul Mihaila a marcat ultimul gol al oltenilor, sub privirile lui Mirel Radoi - selectionerul de la tineret.

Mihaila si-a dezvaluit si secretul: incearca sa fure meserie de la Mitrita.



"Am vorbit mult cu Mitrita, e prietenul meu si m-a ajutat cu unele lucruri. Ma asteptam la o victorie in seara asta. Am stiut sa accelerez cand trebuia. Zakaric mi-a spus ca daca nu inscriam, ma omora. Mister inca mai are de lucrat cu noi, inca ne mai cere unele lucuri si noi trebuie sa-l ascultam", a declarat Mihaila la finalul partidei.