VOLUNTARI - CRAIOVA LIVE 21:00 CUPA ROMANIEI | Craiova e favorta in fata echipei cu doar o victorie in ultimele 10 partide oficiale!

Urmarim si comentam impreuna meciul Voluntari - Craiova din optimile Cupei Romaniei pe www.sport.ro!

Voluntari si Craiova se intalnesc in ultimul meci din optimile de finala ale Cupei Romaniei, de la ora 21:00, pe stadionul "Anghel Iordanescu".

Voluntari are o singura victorie in ultimele 10 partide oficiale jucate si ocupa ultimul loc in Liga 1, astfel ca Universitatea porneste clar ca favorita.

Craiova ocupa locul 3 in clasament, cu doar 3 puncte in spatele liderului CFR Cluj. Totusi, echipa antrenata de Victor Piturca are trei meciuri consecutive fara victorie - doua egaluri si o infrangere.

Cele doua echipe s-au intalnit in turul campionatului, iar Universitatea s-a impus cu 2-1.

Craiova a castigat ultima data trofeul Cupei Romaniei in sezonul 2017/2018, dupa ce a invins in finala Hermannstadt.

Voluntari e si ea castigatoare a Cupei Romaniei, in sezonul 2016/2017, cand a invins Astra Giurgiu la penalty-uri, dupa 1-1 in timpul regulamentar.