TGV-ul Valentin Mihaila pleaca de la linia 1! :) Pustiul Craiovei, cel mai rapid din Liga 1! Viteza ametitoare cu care "i-a dat fum" lui Adi Popa

FCSB a invins la Craiova cu 1-0 si i-a administrat o infrangere dureroasa lui Victor Piturca la debutul pe banca formatiei din Banie.

FCSB a castigat cu 1-0 derby-ul disputat pe Ion Oblemenco impotriva Craiovei. Debutand in echipa ros-albastra, Juhvel Tsomou i-a aplicat lovitura de gratie lui Victor Piturca, si el aflat la primul meci pe banca Craiovei.

Craiova a avut un singur remarcat

Craiova a facut un meci sub asteptari impotriva FCSB-ului. Sustinuti de 30.000 de suporteri, oltenii lui Piturca nu s-au ridicat la nivelul pretentiilor prezentate inaintea partidei. Vedetele Craiovei, Cicaldau si Ivan, nu au miscat in front, ultimul dintre ei fiind izolat de abordarea lui Piturca. In schimb, de la Craiova s-a remarcat pustiul Mihaila, cel care s-a zbatut si le-a pus probleme fotbalistilor lui Bogdan Arges Vintila.

Mihaila a avut poate cea mai importanta ocazie a Craiovei in minutul 50, la o faza individuala. El a "arat" flancul stang si i-a lasat in urma pe Cretu si Adi Popa. Mihaila a luat o minge din terenul propriu si s-a mai oprit in careul advers.

Valentin Mihaila a sprintat circa 70 de metri in doar 8 secunde si cateva zecimi, atingand o viteza de circa 31 km/h!

Prin comparatie, recordul de viteza al lui Cristiano Ronaldo, potrivit FIFA, este de 33.9 km/h. "Campion" la acest capitol este Antonio Valencia, fostul jucator al lui Manchester United, care a alergat cu 35.1 km/h.

Barbut, celalalt vitezist al Ligii 1

Un alt vitezist al Ligii 1 joaca tot la Craiova. La emisiunea Fotbalist de Romania, Cristi Barbut a scos un timp de 5.80 secunde pe 50 de metri, insa nu intr-o partida oficiala, ci la un antrenament al Craiovei.