VOLUNTARI - CRAIOVA 1-4 | Mihaila a reusit o DUBLA si a fost omul meciului: "Ne dorim sa castigam Cupa, sa castigam campionatul!"

Craiova este ultima echipa calificata in sferturile Cupei Romaniei.

Craiova a inceput partida de la Voluntari foarte bine si Mihaila a reusit o dubla in primele 20 de minute. Jucatorul a deschis scorul in minutul 12. In minutul 20 a primit o centrare in gura portii de la Barbut si a facut dubla. Martic si-a inscris in propria poarta si Craiova conducea la pauza cu 2-1. In repriza secunda, Cicaldau a marcat de la 11 metri in minutul 53 si Alex Ionita a inchis tabela in minutul 75.

Valentin Mihaila: "Vrem sa inscriem multe goluri cu Dinamo pentru ca fanii asta asteapta, nu 1-0"

"Vine foarte bine acest rezultat pentru ca am reusit sa inscriem multe goluri. Ne da incredere si sper sa facem un meci foarte bun cu Dinamo in campionat. Eu imi doresc sa inscriu la fiecare meci, incerc sa imi ajut echipa cat mai mult si la finalul meciului sa fim victoriosi. Ne da mult mai multa incredere aceastsa victorie pentru urmatorul meci si ne dorim sa inscriem si cu Dinamo mai multe goluri pentru ca fanii asta asteapta, nu 1-0. Ne dorim sa castigam cu orice echipa, ne dorim sa castigam Cupa, sa castigam campionatul, macar un trofeu sa aducem in Banie", a spus Mihaila la finalul partidei.

Pentru Craiova urmeaza meciul din campionat cu Dinamo: "Astept suporterii la stadion, imi doresc foarte mult sa fie stadionul plin. Au mai venit suporteri multi la Severin. Apoi noi trebuie sa intram pe teren si sa castigam", a mai spus Mihaila.