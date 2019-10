ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21, astazi, 20:30, LIVE LA PROTV | Nationala lui Radoi, in cautarea unei noi victorii! Irlanda de Nord vine cu 5 jucatori de la nationala mare! Echipele probabile

ROMANIA U21 - IRLANDA DE NORD U21, este astazi de la ora 20:30, in direct la PRO TV.

Romania U21 va disputa in aceasta seara de la ora 20:30, in direct la PRO TV al treilea meci din grupa 8 de calificare la Euro 2020 in fata celor de la Irlanda de Nord. Dupa victoria obtinua in fata celor de la Ucraiana, nationala lui Radoi nu concepe sa nu castige partida din aceasta seara.

Mirel Radoi: "Vor fi unele schimbari!"



Selectionerul Mirel Radoi a anuntat ca pentru partida din aceasta seara va efectua cateva schimbari in echipa, pentru a aduce un plus de prospetime in joc.

"Vom efectua unele schimbari pentru maine seara. Incercam sa aducem forte proaspete. Unii dintre accidentari au acumulat oboseala, altii vin dupa accidentari si nu vrem sa riscam accidentari. Irlanda de Nord o sa fie un adversar redutabil, un joc destul de simplu, dar bine pus la punct. Se poate spune ca sunt mai slabi decat Danemarca sau Ucraina, dar fac lucruri simple si bine puse la punct. Am avut momente precum Contra si la FCSB, si aici la nationala de tineret. Si la EURO am avut probleme, dupa meciul cu Anglia nu stiam cum ma cheama nici cu buletinul in mana. Eu nu sunt aici pentru a creste cota unui jucator sau a altuia, sunt aici pentru a obtine rezultate", a declarat Mirel Radoi.

Pascanu: "Cel mai important este castigam!"



Alex Pascanu a declarat ca cel mai important lucru in meciul de diseara este ca Romania U21 sa castige si spera ca pe viitor sa faca pasul spre nationala mare.

"Cel mai important lucru e sa castigam. Cu emotii, fara emotii. N-are importanta! Irlanda de Nord e o echipa puternica, trebuie sa avem grija cu ei. Avem o grupa echilibrata, cu 4-5 echipe cu sanse de calificare.

Sper ca pe viitor sa fac si eu pasul spre echipa mare. Dar deocamdata trebuie sa imi fac bine treaba la U21. Cred ca e foarte important sa am mai multe meciuri si la echipa de club, asa o sa-mi vina si mie sansa la echipa nationala de seniori", a declarat Pascanu.

Irlanda de Nord vine cu 5 jucatori de la nationala mare pentru meciul cu Romania. Este vorba despre Conor Hazard, Ciaron Brown, Ehan Galbraith, Alfie McCalmont si Shayne Lavery.

Inainte de aceasta partida Romania ocupa locul 3 in grupa cu 3 puncte dupa 2 meciuri, la 4 puncte distanta de liderul Finlanda si la un punct de Danemarca. Irlanda de Nord se afla pe locul 5 cu 2 puncte dupa 3 meciuri.

Echipele probabile:

Romania: Aioani-Boboc, Pascanu, Chindris, Velisar-Morutan, Baluta, Mihaila-Man, Petre, Dragus

Irlanda de Nord: Hazard-Marron, Toal,Balmer, Thompson-Gordon, McCann-McCalmont, Boyd- Dunwoody, Parkhouse