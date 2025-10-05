Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, are motive de îngrijorare. Ca tehnician, fostul fundaș lateral a întâlnit FCSB de patru ori, toate pe banca Universității Craiova: două eșecuri, o victorie și un egal.



Ultimele rezultate au fost 1-0 pentru FCSB în două rânduri și 0-0 pe teren propriu pentru olteni. Statistica nu îi zâmbește lui Rădoi, deși echipa sa traversează un moment bun în campionat.



Mirel Rădoi, fiori înainte de FCSB - Craiova



FCSB vine după o perioadă dificilă, ocupând locul 11, cu doar 10 puncte după 11 etape. Roș-albaștrii au două victorii, patru remize și cinci înfrângeri, cu un golaveraj de 13-18, și o singură victorie pe teren propriu în acest sezon. Ultimele meciuri le-au adus o victorie muncită cu Oțelul (1-0) și un eșec dur în Europa League, 0-2 cu Young Boys Berna.



Universitatea Craiova stă mult mai bine, cu 7 victorii, 3 remize și o singură înfrângere, poziționându-se pe locul 2, la egalitate de puncte cu Rapid.



Echipa lui Rădoi are un atac puternic, cu 21 de goluri marcate în 11 partide, dar vine și ea după o dezamăgire europeană, 0-2 cu Rakow în Conference League.



Mirel Rădoi a evoluat ca fundaș lateral la FCSB, Al Ain și Al-Hilal, cu 67 de selecții pentru România, și a câștigat trei titluri de campion al României.

