FCSB primește vizita Universității Craiova, duminică, de la ora 20:30. Duelul se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro, într-o confruntare cu miză uriașă pentru echipa lui Gigi Becali, aflată într-un moment delicat al sezonului.



FCSB – Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30



„Roș-albaștrii” ocupă locul 11 în clasament, cu doar 10 puncte strânse după 11 etape. FCSB are două victorii, patru remize și cinci înfrângeri, un golaveraj de 13-18 și o singură victorie pe teren propriu în acest sezon.

Trupa lui Charalambous vine după o victorie muncită cu Oțelul (1-0), dar și după eșecul dur din Europa League, 0-2 cu Young Boys Berna.



De cealaltă parte, Universitatea Craiova traversează o perioadă mult mai bună. Oltenii sunt pe locul 2, la egalitate cu Rapid, după 7 victorii, 3 remize și un singur eșec.

Echipa lui Costel Gâlcă are un atac puternic, cu 21 de goluri marcate în 11 partide, dar vine și ea după o dezamăgire europeană, 0-2 cu Rakow în Conference League.



În ultimele cinci confruntări directe, FCSB s-a impus de două ori, oltenii o dată, iar două partide s-au încheiat la egalitate. Cel mai recent duel a avut loc în mai, când bucureștenii au câștigat cu 1-0.

