Andre Schurrle este un nume important al fotbalului mondial din anii trecuți. Fostul mijlocaș, care va împlini 35 de ani la 11 noiembrie, peste o lună, nu a putut sta departe de sport. Chiar dacă nu mai activează în sportul ”rege”, neamțul participă la maratoane și își duce corpul la limite pe care nu le credea posibile.

Cunoscut pentru experiențele din Premier League, de la Chelsea sau Fuham, dar și din Bundesliga, de la Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen sau Mainz, Andre Schurrle a povestit recent despre cum arată viața sa la câțiva ani de la retragerea din fotbal, care a avut loc în urmă cu mai bine de cinci ani, în vara anului 2020.

Andre Schurrle, dedicat maratoanelor

Acum este dedicat maratoanelor, dar a făcut și alte lucruri prin care și-a pus corpul la multe încercări, participând și la concursuri de tipul curselor pe munte.

Ia totul ca pe o experiență și îi place să treacă la ”nivelul următor” din toate punctele de vedere. În curând, fostul star din Premier League, campionat care se vede în România în direct și în exclusivitate pe VOYO, va lua startul la concursul ” The Last Soul Ultra”, care are un traseu de 6,7 kilometri și la care vor lua parte 100 de concurenți.

”Sunt fascinat de cât de departe poți ajunge când corpul tău strigă deja să te oprești. Acest moment, când doar mintea ta ia deciziile, este esența Last Soul Ultra.

Există anumite lucruri pe care le consider provocări. Vreau să profit de aceste momente dificile din viața mea”, a spus fostul fotbalist despre sportul de care s-a apucat.

Andre Schurrle e campion mondial cu Germania și câștigător de Premier League

Andre Schurrle este campion mondial cu Germania în 2014, dar a cucerit și Premier League (cu Chelsea, în sezonul 2014-2015), Cupa Germaniei (cu Borussia Dortmund, în sezonul 2016-2017, și Wolfsburg, în sezonul 2014-2015), dar și Cupa Ligii Angliei (cu Chelsea, în 2015) și Supercupa Germaniei (cu Wolfsburg, în sezonul 2015-2016).

A adunat 57 de meciuri și 22 de goluri pentru naționala Germaniei, iar la nivelul echipelor de club a evoluat cel mai mult în Bundesliga, cu 207 apariții, 51 de goluri și 38 de pase decisive, dar și în Premier League, cu 68 de apariții, 17 goluri și două pase decisive.

În Champions League a adunat 39 de prezențe, șase goluri și trei pase de gol

