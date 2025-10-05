Derby-ul etapei este confruntarea dintre Brentford și Manchester City, programată de la ora 18:30. Campioana Angliei caută să-și revină după un start ezitant de sezon. City ocupă locul 8, cu 10 puncte. Echipa lui Pep Guardiola are cel mai bun atac din ligă, cu 14 goluri marcate, și speră să reducă diferența față de liderul Arsenal. De cealaltă parte, Brentford e pe locul 14, cu 7 puncte, și mizează pe forța de pe teren propriu pentru o nouă surpriză.



La subsolul clasamentului, meciurile devin decisive. Wolves, aflată pe ultimul loc cu doar 1 punct în șase etape, primește vizita celor de la Nottingham Forest, echipă aflată deasupra liniei retrogradării, pe poziția a 17-a, cu 5 puncte. Orice rezultat poate schimba ierarhia zonei roșii. Tot acolo, Burnley (locul 18, 4 puncte) merge pe terenul celor de la Aston Villa (locul 16, 6 puncte), într-un duel direct pentru ieșirea din zona periculoasă.



Programul complet al meciurilor de duminică, 5 octombrie, în Premier League:

