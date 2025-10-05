Manchester City pornește clar ca favorită, după un început de sezon mai ezitant în Premier League. Echipa lui Pep Guardiola se află la cinci puncte de liderul Liverpool și are nevoie urgentă de victorie pentru a reveni în cursa pentru titlu.

Brentford - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30



Cetățenii vin după un succes clar pe teren propriu cu Burnley, scor 5-1, dar și după o remiză chinuită cu Arsenal (1-1). Un succes cu Brentford ar fi victoria cu numărul 250 pentru Guardiola în Premier League, performanță atinsă până acum doar de 15 antrenori.



Brentford traversează un sezon dificil și ocupă locul 13, cu șapte puncte din șase meciuri și vine după victoria surprinzătoare cu 3-1 împotriva celor de la Manchester United.

