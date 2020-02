Mircea Rednic, FURIOS pe brigada de arbitri: "Sunt interese, trebuie sa recunoastem!" Antrenorul iesenilor suspecteaza un precedent

Din articol Faza reclamata de Mircea Rednic

Poli Iasi a fost invinsa pe teren propriu de Viitorul cu 2-1.

Poli Iasi a inceput foarte bine partida si in minutul 2 a deschis scorul prin Omoh. Viitorul a intors rezultatul prin golurile marcate de Zoua in minutul 80 si Gabi Iancu in 84.

Mircea Rednic acuza arbitrajul. La primul gol marcat de constanteni, Cristi Ganea a trimis o centrare in careu si trei jucatori de la Viitorul erau in pozitie de offside. Mingea a fost deviata de un jucator al moldovenilor, care a ajuns la Gabi Iancu si mai apoi la Zoua. Camerunezul a restabilit egalitatea cu un sut din interiorul careului.

"Din punct de vedere defensiv am jucat foarte bine, ok, au avut posesie. Au plimbat mingea, dar nu si-au creat ocazii. Golul lor a venit in urma unui fault inexistent, iar in momentul cand vine pasa de la Ganea sunt 3 insi in off-side. Tusierul trebuia sa ridice fanionul. A deviat-o un jucator de la noi, dar cand Ganea centreaza erau 3 in off-side, eu asa stiu regulamentul. Clar ca Viitorul in repriza a doua au fortat mai mult, au bagat un atacant. Eu prea multe schimbari nu am avut.

Eu le-am explicat jucatorilor care e situatia, sunt si interese, trebuie sa recunoastem. Si nu e prima oara cu acest arbitru. Nu vreau sa umbresc victoria Viitorului, dar asa e cand esti echipa mica. A fost penalty si la Viitorul si la noi, da ma penalty si acolo si acolo daca a fost. Arbitreaza ca deaia esti pus, arbitreaza corect...", a spus Mircea Redinc dupa infrangerea cu Viitorul.

