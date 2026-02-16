Transferat în această iarnă de la CFR Cluj pentru o sumă istorică de 7 milioane de dolari, vârful de 23 de ani a bifat trei partide de pregătire fără să reușească să marcheze. DC United a remizat alb cu Portland Timbers și Minnesota United, câștigând apoi cu 3-1 în fața celor de la St. Louis City FC, însă românul nu și-a trecut numele pe tabelă în niciuna dintre confruntări.

Prestațiile șterse au atras imediat reacții critice. Matt Hilliard, jurnalist apropiat de gruparea din Washington DC, a analizat evoluția lui Munteanu și a tras un semnal de alarmă în privința celui mai scump jucător din istoria clubului.

„Nu are dinamism”

„Până acum, transferul lui Louis Munteanu pare un eșec. E lent și incapabil să creeze ocazii de gol când primește mingea. Nu are dinamism. A obținut, totuși, câteva lovituri libere și a tras câteva șuturi, toate blocate sau deviate. Poate doar e în perioada de adaptare”, a scris Hilliard despre situația atacantului român.

Fostul jucător al feroviarilor are șansa să șteargă impresia lăsată odată cu debutul oficial. DC United începe sezonul 2026 din MLS pe 22 februarie, când va primi vizita formației Philadelphia Union.