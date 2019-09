ULTIMA ORA | Mircea Rednic, vizita surpriza in Belgia! Cu cine ar putea semna fostul antrenor al lui Dinamo

Mircea Rednic ar putea ajunge din nou in Belgia.

Rednic este liber de contract dupa despartirea de Dinamo si ar putea prelua o echipa din Belgia. Potrivit informatiilor www.sport.ro, antrenorul in varsta de 57 de ani pleaca in acest weekend in Belgia, cel mai probabil pentru a discuta detaliile contractului cu noua echipa.

O posibila destinatie a lui Mircea Rednic ar putea fi Charleroi. In luna august, Rednci a mers in Belgia pentru a urmari partida dintre Charleroi si Antwerp, echipa pregatita de Ladislau Boloni.

Pentru Rednic ar fi a patra experienta in fotbalul belgian. Rednic le-a mai pregatit pe Standard Liege, Gent si Mouscron.