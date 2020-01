"Muierile au plecat, au ramas barbatii!" Declaratiile INCENDIARE ale lui Mircea Rednic cand a fost intrebat de Dinamo! Ce spune despre o posibila investitie. VIDEO

Politehnica Iasi a plecat in cantonament in Antalya.

Antrenorul iesenilor a vorbit inainte de plecarea in Antalya despre situatia de la echipa. Rednic a recunoscut ca urmeaza sa mai vina 5 jucatori noi la echipa, dupa cele 11 plecari si a declarat ca lista cu plecari a fost alcatuita de Mihai Teja, inainte sa plece de pe banca tehnica a iesenilor.

"M-au determinat mai multe lucruri sa vin la Iasi. In primul rand, am fost convins sa vin, un mare merit il are Adrian Ambrosie, el m-a convins. Bine, dar nu am semnat pana nu am vorbit si cu domnul primar.

M-am obisnuit, ultimele experiente nu au fost cu echipe care se aflau in situatii bune. Trebuie sa ii resuscitez, cred ca de aia au apelat la mine, conditii sunt, nu sunt probleme. Jucatorii erau pe lista de plecat pana sa vin eu, poate unul sau doi sa nu fi fost, dar restul, Mihai Teja a facut o lista inainte sa plece cu jucatorii care nu au convins, eu am incredere in el, il cunosc, e prietenul meu.

Obiectivele sunt locurile 7-10. Nu a fost greu sa il conving pe Kilmavicius, am lucrat cu el, jucator de echipa nationala, nu am ezitat o clipa sa il aduc. Aducem doi atacanti, un mijlocas central, un mijlocas de banda, ei vor veni direct in Antalya si un fundas stanga. Straini si un roman", a declarat Mircea Rednic.



"Muierile au plecat si au ramas barbatii!"

Fostul antrenor al "cainilor" a avut o reactie inedita in momentul in care a fost intrebat de fosta sa echipa. Mircea Rednic i-a atacat pe cei din conducerea lui Dinamo si a declarat ca inca este dispus sa investeasca la club.

"Nu stiu daca ne vom duela cu Dinamo, chiar nu vreau sa vorbesc de ei, am fost acolo, asta a fost decizia lor, cei care au ramas, sa isi asume.

Din moment ce bugetul s-a dublat si tu tot pe 9 esti, inseamna ca sunt ceva probleme. Nu vreau sa vorbesc de Dinamo. Intrebati-i pe barbatii care au ramas acolo, ca muierile au plecat si au ramas barbatii. Iar ce declara unul sau altul, ar fi bine ca fiecare sa isi vada de treaba. Toti suntem dinamovisti, pana la bani, dar cand trebuie sa ajutam concret, nu se baga nimeni. Eu am ajutat tot timpul si am fost dispus sa ajut, inca sunt dispus sa investesc la Dinamo", a adaugat Mircea Rednic.