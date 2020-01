Antrenor sau investitor? Mircea Rednic anunta ca isi imprumuta jucatorii la Poli Iasi, in cazul in care nu vor fi fonduri

Rednic a semnat cu Poli Iasi.

Antrenorul s-a inteles cu conducerea moldovenilor si a semnat un contrat valabil pana in vara, cu posibilitate de prelungire pentru inca un an. Salariul va fi de 5000 de euro lunar, iar principalul obiectiv este salvarea de la retrogradare si clasarea in primele 10 pozitii in Liga 1.

Mircea Rednic a vorbit despre situatia financiara a clubului si a spus ca a venit doar ca antrenor la Iasi.

"Vor fi fonduri, am fost destul de clar. Nu vin ca inveestitor, nici la dinamo n-am venit investitor. Am imprumutat acolo cand a fost nevoie", a explicat Rednic.

Intrebat daca totusi va imprumuta bani si la gruparea din Moldova, acesta a recunoscut: "Cu mare drag, cu mare drag. Eu am imprumutat, deci nu... Le-am spus jucatorilor sa se bazeze pe mine, da? Eu ii respect foarte mult si ma bat pentru jucatori. Nu am pierdut niciodata vestiarul, chiar daca s-a mai scris in presa asta".

De asemenea, antrenorul spune ca se pregatesc si cateva transferuri, acestea urmand a fi anuntate vineri, in cadrul unei conferinte de presa.