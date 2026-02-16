Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #27 din cadrul Superligii României. Partida are ora de începere nu mai devreme de 20:00 și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Dinamo - Unirea Slobozia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00!

Dinamo ocupă poziția #2 în Superliga României cu 49 de puncte după 26 de meciuri, la patru de liderul CSU Craiova, care are însă un meci în plus.

La poli opuși, Unirea Slobozia ocupă locul #14, cu 24 de puncte obținute din șapte victorii, trei remize și 16 înfrângeri.

În meciul din turul campionatului Dinamo s-a impus cu scorul de 1-0 după golul marcat de Perica în minutul 65.