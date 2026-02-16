Emoțiile cresc în jurul echipei naționale înaintea duelului decisiv de la Istanbul, programat pe 26 martie. Problemele medicale ale selecționerului de 80 de ani, care face investigații în străinătate, au pus pe jar oficialii de la Casa Fotbalului, care au conturat deja strategia de avarie.

Surse din interiorul Federației au indicat faptul că Mihai Stoichiță este alesul conducerii pentru a sta pe bancă dacă „Il Luce” nu primește acceptul medicilor, potrivit ProSport. Actualul director tehnic se bucură de o susținere masivă, fiind agreat în proporție de 90% de șefii forului pentru acest moment de răscruce.

Hagi a ieșit din calcule

Deși pe lista scurtă s-a aflat și numele lui Gică Hagi, varianta nu este considerată una realizabilă. Fostul mare internațional nu ar fi dispus să preia echipa într-un context atât de tensionat, chiar înaintea unei confruntări care poate decide calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Președintele Răzvan Burleanu a transmis săptămâna trecută că Federația se pregătește pentru toate scenariile și că o decizie finală va fi luată numai după clarificarea completă a situației medicale a lui Lucescu.

Dacă Stoichiță va fi nevoit să preia interimatul, acesta va beneficia de continuitate la nivelul staff-ului, urmând să fie ajutat de Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader. Stoichiță are în CV mandate de selecționer la naționalele din Panama, Armenia și Kuweit, iar din 2017 răspunde de strategia tehnică a FRF.