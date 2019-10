Mircea Rednic, tot mai aproape de revenirea in Belgia. Il va antrena pe fratele lui Hazard!

Cercle Brugge si-a dat afara antrenorul si il vrea pe Mircea Rednic.

Cercle Brugge, ultima clasata din Belgia, l-a demis oficial pe Fabien Mercadal inaintea pauzei internationale. Mircea Rednic este favorit sa preia echipa detinuta de miliardarul rus care are si AS Monaco. In Belgia, Rednic a mai antrenat 3 echipe: Standard Liege, Gent si Mouscron. E favoritul presedintelui Frans Schotte, insa presa belgiana scrie ca mai exista si varianta Yannick Ferrera.



Cercle Brugge, echipa detinuta de AS Monaco!

Cercle Brugge este o echipa detinuta de miliardarul rus care are si AS Monaco, Dmitri Rybolovlev. Sunt 7 jucatori imprumutati de Monaco la Brugge, intre care si Kylian Hazard, fratele lui Eden si Thorgan.

Dupa ce s-a despartit de Dinamo, Mircea Rednic a fost vazut la mai multe meciuri din prima liga belgiana.