Dat ca finantator la Poli Iasi, Mircea Rednic s-ar intoarce antrenor la Dinamo! Anunt de ultima ora

Rednic nu se lasa descurajat si vaneaza in continuare postul de antrenor al "cainilor”.

In sezonul trecut, cu Mircea Rednic antrenor, Dinamo s-a clasat pe pozitia a 9-a, cea mai slaba din istoria clubului, si a fost eliminata in „16”-imile Cupei Romaniei de FK Miercurea Ciuc, echipa de Liga 3. De asemenea, patronul Ionut Negoita si Florin Prunea, presedintele lui Dinamo, au criticat calitatea lotului alcatuit de Rednic in sezonul precedent, majoritatii fotbalistilor adusi de acesta fiindu-le reziliate contractele.

Desi antrenorul si clubul s-au despartit in conditii nu tocmai amicale, faptul ca Dinamo ocupa ultimul loc in Liga 1, cu 1 victorie, 5 infrangeri, 3 puncte si un golaveraj stupefiant (6-15 / -9), dupa 6 etape, ii da sperante lui Rednic ca s-ar putea intoarce in Stefan cel Mare mult mai repede decat se anticipa in urma cu doua luni. „Dinamo este echipa mea de suflet, m-as intoarce oricand. Si o sa ma intorc. Important e sa castige meciul care urmeaza, apoi sunt sigur ca totul se va schimba in bine. Le doresc din suflet asta, chiar daca au fost ceva probleme, care nu au pornit de la mine. Eu iubesc foarte mult Dinamo si imi doresc ca Dinamo sa isi revina”, a declarat Rednic pentru Telekom Sport.