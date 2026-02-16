VIDEO Gândurile unui campion olimpic după aurul câștigat dramatic astăzi: ”Am dat totul, au fost greşeli”

Gândurile unui campion olimpic după aurul câștigat dramatic astăzi: "Am dat totul, au fost greşeli" Jocurile Olimpice
Loic Meillard, câștigător la slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Loic MeillardAtle Lie McGrathslalomJocurile Olimpice de IarnaJocurile Olimpice de la Milano Cortina
Elveţianul Loic Meillard şi-a adăugat luni aurul olimpic la slalom, la titlul său mondial de anul trecut, şi a completat cu acesta medaliile cucerite la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026, scrie DPA.

Campionul mondial Loic Meillard a devenit acum și campion olimpic

Meillard a câştigat după ce liderul norvegian din prima manşă, Atle Lie McGrath, a călcat o poartă la începutul celei de-a doua manşe a probei de slalom.

Decepţionat după acest eşec incredibil, McGrath şi-a aruncat beţele, şi-a scos schiurile şi a mers spre o zonă împădurită de la marginea pârtiei, unde a căzut la pământ, dezamăgit de cursa sa şi afectat de moartea bunicului său, la începutul acestei luni.

Între timp, Meillard a putut sărbători, adăugând aurul la argintul din combinata pe echipe şi bronzul de la slalom uriaş.

În cea de-a doua manşă, Meillard a fost cronometrat în 56.88, fiind urmat de austriacul Fabio Gstrein (+35/100) şi de norvegianul Henrik Kristoffersen (57.01).

Elveţia a câştigat astfel patru din cele cinci curse masculine de la JO 2026, Franjo von Allmen fiind responsabil pentru celelalte: la coborâre, slalom super-uriaş şi combinata pe echipe împreună cu Tanguy Nef.

Alexandru Ştefan Ştefănescu a încheiat pe locul 30

Celălalt câştigător a fost brazilianul Lucas Pinheiro Braathen la slalom uriaş.

Brazilianul s-a numărat însă printre numeroasele victime ale condiţiilor dificile de luni, căzând în prima manşă a probei de slalom.

Românul Alexandru Ştefan Ştefănescu a încheiat competiţia pe locul 30, având +15.49 faţă de învingător. 

Loic Meillard: "Este extraordinar să-mi pot îndeplini visele" 

"Este extraordinar să-mi pot îndeplini visele", a declarat schiorul elveţian Loic Meillard după ce a cucerit luni medalia de aur în proba de slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, informează site-ul radioteleviziunii RTS.

Loic Meillard şi-a adăugat luni aurul olimpic la slalom, la titlul său mondial de anul trecut, şi a completat cu acesta medaliile cucerite la JO 2026. La Jocurile de la Milano-Cortina, el a mai obţinut argintul la combinata pe echipe şi bronzul la slalom uriaş.

"Este incredibil! Acesta a fost obiectivul, acesta a fost scopul săptămânii, să iau trei medalii. Să reuşesc să câştig un titlu este excepţional.

A trebuit să dau totul, am avut şase zecimi de secundă de recuperat. Am dat totul, au fost greşeli, dar mi-am făcut treaba!

Să pot să-mi îndeplinesc visele în acest fel, doi ani la rând cu Campionatele Mondiale, este extraordinar. Schiul a fost acolo, ştiam că trebuie să atac, ştiam ce greşeli de la combinată nu puteam repeta şi am reuşit", a spus Meillard, conform Agerpres.

