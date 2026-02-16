VIDEO Hagi, în locul lui Lucescu?! Mesajul apărut pe pagina echipei naționale încinge și mai tare speculațiile

România va disputa în luna martie barajul de calificare la Cupa Mondială.

Tricolorii vor întâlni Turcia pe 26 martie și mai apoi, în cazul în care vor trece în finala barajului, o vor întâlni pe câștigătoarea meciului dintre Kosovo și Slovacia.

Mesajul lui Hagi apărut pe pagina echipei naționale

În contextul în care Mircea Lucescu, selecționerul în funcție al echipei naționale, se confruntă cu probleme serioase de sănătate și, în momentul de față, se află la investigații peste hotare, s-a vorbit tot mai des despre numirea unui nou selecționer.

Cel mai des a fost pomenit numele lui Gică Hagi, iar multe voci importante din fotbalul românesc susțin această variantă în condițiile în care Mircea Lucescu nu va putea fi prezent pe bancă la baraj.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe banca tehnică a echipei naționale, însă ultima postare apărută pe pagina oficială a echipei naționale nu face decât să alimenteze speculațiile. Concret, oficialii FRF au publicat un videoclip cu Gică Hagi, în care ”Regele” cere susținere la baraj pentru echipa națională.

Avem o șansă și trebuie să credem în ea! Nu va fi ușor, dar trebuie să sperăm și să îi susținem pe jucători. Toți ne dorim să ne calificăm. Hai România!”, a transmis Gică Hagi într-un videoclip apărut pe pagina oficială de Instagram a echipei naționale.

Președintele FRF Răzvan Burleanu a transmis că până la data de 20 februarie se va lua o decizie în legătură cu selecționerul care va îndruma naționala la baraj.

Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Mi-a răspuns la mesaje”

Giovanni Becali a vorbit despre starea tehnicianului și susține că acesta este optimist și hotărât să revină cât mai repede.

Selecționerul, ajuns la 80 de ani, s-a confruntat cu complicații medicale încă de la finalul lui 2025, dar și cu o gripă severă. 

Din acest motiv, a fost nevoit să își anuleze deplasarea în Antalya, unde mai multe echipe românești erau în cantonament.

„Am auzit că Lucescu este mai bine. Merge pentru încă un control, își ia niște măsuri. Probabil are și o presiune din partea familiei. A fost foarte optimist când mi-a răspuns la mesaje.

Vrea să fie bine și să iasă cât mai repede. E un stres imens, e vorba de barajul pentru Campionatul Mondial. Este ultimul lui vis”, a spus Becali, la Fanatik.

