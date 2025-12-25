Mircea Lucescu (80 de ani) a dialogat cu celebra publicație din Italia, Gazzetta dello Sport, despre cum era fotbalul din țara noastră pe timpul dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Mircea Lucescu, discuție despre fotbalul din România în comunism

Selecționerul României a susținut că regimul comunist, prin implicarea lui Valentin Ceaușescu, nu l-a lăsat să câștige campionatul cu Dinamo, echipă pe care a antrenat-o între anii 1985 - 1990.

În sprijinul celor transmise, „Il Luce” a amintit că a cucerit campionatul și Cupa României alături de „câini” în sezonul 1989 - 1990, primul de la căderea regimului comunist (început înainte de Revoluție).

De asemenea, selecționerul României a vorbit despre locul unde s-a aflat atunci când a avut loc Revoluția din 1989. Lucescu era prezent, pe 21 decembrie 1989, la amicalul Italia - Argentina 0-0.

Lucescu: „Toată lumea e împotriva mea”

„Nu pot câștiga campionatul cu Dinamo pentru că fiul lui (n.r.- Valentin Ceaușescu) e la Steaua, iar poziția mea e una delicată pentru că antrenez și echipa națională. Și acolo fac în felul meu: aduc imediat trei sau patru jucători tineri de la cluburi din provincie.

Toată lumea era împotriva mea, așa că organizăm un amical: echipa mea împotriva unei selecții a celor mai buni jucători din București făcută de jurnaliști și îi batem cu 3-1. Acolo, ei înțeleg că ideile mele funcționează.

Ca să ne pregătim pentru calificarea la Campionatul European din 1984, îi duc pe băieți în America de Sud. Jucăm împotriva Argentinei, naționalelor din Chile, Peru.

Lucescu: „Trei ani mai târziu cade Ceaușescu și câștig campionatul, și cupa”

Are loc o revoluție în El Salvador și trebuie să alergăm noaptea... Dar chiar avem nevoie, câștigăm grupa de calificare, învingând și campioana mondială Italia. În 1986, mă demit.



Trei ani mai târziu cade Ceaușescu și câștig campionatul, și cupa. Știți unde eram când am auzit vestea? La Cagliari, invitatul lui Anconetani (n.r.- Romeo Anconetani, defunctul conducător de la Pisa, primul club antrenat de Mircea Lucescu în afara țării) pentru meciul Italia - Argentina (n.r.- 0-0, amical pe 21 decembrie 1989)”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Gazzetta dello Sport.