Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev în luna septembrie, dar fostul atacant de la FCU Craiova și U Cluj nu a confirmat la echipa din Ucraina, care l-a transferat la sfatul primit din partea lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, învinovățit pentru ”țeapa” Blănuță

Comentatorul ucrainean Viktor Vacko a lansat un atac la adresa lui Vladislav Blănuță. Jurnalistul susține că Dinamo Kiev ar trebui să scape de fostul jucător de la FCU Craiova în această iarnă. Mai mult, Vacko spune că formația din capitala Ucrainei nu ar fi trebuit să îl transfere pe Blănuță de la bun început, chiar dacă acesta susține că transferul s-a realizat la sfatul lui Mircea Lucescu.

Vacko este de părere că Vladislav Blănuță nu a arătat în niciun moment la Dinamo Kiev de ce este în stare.

”Nu înțeleg de ce Dinamo l-a cumpărat pe Blănuță. Se spune că, chipurile, a fost la sfatul lui Lucescu, că Zaporojeanu l-a recomandat. Dar Blănuță nu a arătat niciodată de ce a fost cumpărat. Pentru ce a plătit Dinamo bani? Cu ce este el mai bun decât Ponomarenko? Aveți pe Matvii, iar Dinamo cumpără un ‘pisoi în sac’, pe care Mircea l-a recomandat”, a spus comentatorul ucrainean Viktor Vacko.

Mircea Lucescu: ”Am contribuit și eu la transferul lui Blănuță”

Chiar selecționerul României, Mircea Lucescu, recunoștea că s-a implicat personal în transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.

”Am contribuit și eu la transferul lui Blănuță. Aveam un jucător care a jucat în Divizia A și juca în Divizia a III-a, mi se pare ieșit din comun. E bine că… nu a fost ușor. Băieții ăștia tineri se dau pe mâna unor oameni care își văd doar de interesul lor.

Din ce am auzit, are un impresar italian care se gândește doar la interesul lui și nu la interesul jucătorului. L-ar fi lăsat acolo să-l ia gratis. Important e să înceapă să joace. Dinamo Kiev a vândut un atacant cu 10 milioane de euro la Girona.

Din campionatul Ucrainei se poate pleca. Dovbyk trebuia să fie la Dinamo Kiev, s-a antrenat cu mine, după ce a prins această ofertă de la Girona, 25 de milioane de euro. Un campionat al Ucrainei important. Jucătorii ucraineni au ajuns în campionatul nostru de ce nu și invers”, spunea Mircea Lucescu în luna septembrie.

